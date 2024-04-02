Украл миллион у детей — в Одессе будут судить подрядчика

Детский сад. Фото: Одесская областная прокуратура

Руководитель подрядной компании украл деньги из бюджета во время проведения капитального ремонта детского сада в Одессе. Директора задержали прокуроры, пока ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Подрядная компания производила капитальный ремонт детского сада в Пересыпском районе Одессы. При заполнении официальных сведений директор внес неверные данные об объеме выполненных работ и зависил их стоимость.

В частности, в актах указано вдвое большее количество окон. Кроме этого, по документам на территории заведения должно было быть установлено покрытие из искусственной травы и ограждения, а по факту этих работ не проводилось вообще. В результате преступления фирма-подрядчик нанесла ущерб городу на сумму более 1,3 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

Прокуроры Одессы направили в суд акт в отношении директора подрядной организации по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами. Эти преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины, теперь предпринимателю грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Случаи завладения государственными средствами

Напомним, что работница воинской части в Николаевской области насчитала гражданскому лицу средства, предназначенные для военных. Так, на счету человека появилось около 800 тысяч гривен из-за служебной халатности должностной лица.

Также мы писали, что в Одесской области полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств. Да, служащие экстренки оформили фиктивных работников на работу, а их зарплату присваивали себе.