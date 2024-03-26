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Нарахували зарплату підставним фахівцям — на Одещині затримали службовців

26 березня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нарахували зарплату підставним фахівцям — на Одещині затримали службовців
Поліція затримала зловмисників. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області поліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів. Так, службовці екстренки оформили фіктивних працівників на роботу, а їхню зарплатню привласнювали собі. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці діяльності

Керівник пункту екстреної медичної допомоги та його заступник оформили на роботу фіктивних працівників.  Ці "робітники" не з'являлися на робочому місці, проте за документами отримували зарплатню у повному обсязі. У такий спосіб фігуранти встигли незаконно привласнити 272 тисячі гривень з бюджету комунального підприємства. 

Яке покарання загрожує

Керівництву підстанції екстреної медичної допомоги та двом підставним особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ. Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Розкрадання коштів на Одещині

Нагадаємо, що у Білгороді-Дністровську, що на Одещині, поліцейські затримали оператора пошти. Чоловік обікрав відділення на понад 60 тисяч гривень. Йому загрожує тюремний строк. 

Також ми писали, що в Одесі викрили колишнього директора підрядної компанії у заволодінні бюджетними коштами. Чоловік на ремонті парадної збагатився на пів сотні тисяч гривень. Йому загрожує строк у в’язниці.

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