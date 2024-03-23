Привласнив кошти поштового відділення — в Одеській області затримали крадія

Чоловік у наручниках. Фото: ілюстративне. Фото: Нацполіція

У Білгороді-Дністровську, що на Одещині, поліцейські затримали оператора пошти. Чоловік обікрав відділення на понад 60 тисяч гривень. Йому загрожує тюремний строк.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі схеми

За інформацією правоохоронців, оператор одного з поштових відділень отримуючи від клієнтів гроші за оплату послуг з доставки товарів, не клав їх у касу, а залишав собі. Таким чином, за два тижні чоловік привласнив кошти організації на загальну суму понад 62 тисячі гривень. Зловмисник витратив гроші на власні потреби.

Яке покарання

Наразі фігуранту повідомили про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Також враховуючи важливість справи та умови воєнного стану, йому може бути накладено домашній арешт на час слідства.

Нагадаємо, в Приморському районі міста чоловік вистрілив у повітря з пістолета під час конфлікту з іншим одеситом. Стрілка затримали правоохоронці, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що поліція викрила чоловіка, який вирішив збути гранату в центрі Білгород-Дністровського. Зловмисника затримали "на гарячому", наразі йому загрожує позбавлення волі.

Додамо, поліцейські Одеси затримали двох чоловіків, які звинувачуються у розбійному нападі. Обом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.