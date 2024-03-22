Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеській області затримали торговця зброєю — подробиці arrow

В Одеській області затримали торговця зброєю — подробиці

22 березня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеській області затримали торговця зброєю — подробиці
Поліцейські затримали жителя Білгород-Дністровська. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліція викрила чоловіка, який вирішив збути гранату в центрі Білгород-Дністровського. Зловмисника затримали "на гарячому", наразі йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

В центрі Білгород-Дністровська чоловік продав гранату та запал до неї. За "товар" від клієнта він отримав три тисячі гривень. Ділок був затриманий правоохоронцями "на гарячому", боєприпас та гроші в нього вилучили.
 

Поліцейські
Гроші, які зловмисник отримав за товар. Фото: Нацполіція

Що знайшли під час обшуків

Поліцейські провели обшук у помешкання зловмисника, під час якого вилучили ще один корпус ручної осколкової гранати та два запали до неї. Окрім того, також було виявлено дванадцять патронів різного калібру, п`ять гільз, димову гранату та три гранатометні постріли — частину сучасної артилерійської амуніції.
 

Поліцейські
Вилучені боєприпаси. Фото: нацполіція

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Це правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 263 КК України і карається позбавленням волі на строк до семи років. 

Оборудки зі зброєю на Одещині

Нагадаємо, що поліцейські Одещини викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі місцевий мешканець неодноразово збував вибухонебезпечні припаси. Його затримали "на гарячому", тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.

Одеса
зброя
в'язниця
поліція
Одеська область
Новини Одеси
злочин
гранат
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом