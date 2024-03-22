В Одеській області затримали торговця зброєю — подробиці

Поліцейські затримали жителя Білгород-Дністровська. Фото: Нацполіція

Поліція викрила чоловіка, який вирішив збути гранату в центрі Білгород-Дністровського. Зловмисника затримали "на гарячому", наразі йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

В центрі Білгород-Дністровська чоловік продав гранату та запал до неї. За "товар" від клієнта він отримав три тисячі гривень. Ділок був затриманий правоохоронцями "на гарячому", боєприпас та гроші в нього вилучили.



Гроші, які зловмисник отримав за товар. Фото: Нацполіція

Що знайшли під час обшуків

Поліцейські провели обшук у помешкання зловмисника, під час якого вилучили ще один корпус ручної осколкової гранати та два запали до неї. Окрім того, також було виявлено дванадцять патронів різного калібру, п`ять гільз, димову гранату та три гранатометні постріли — частину сучасної артилерійської амуніції.



Вилучені боєприпаси. Фото: нацполіція

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Це правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 263 КК України і карається позбавленням волі на строк до семи років.

Оборудки зі зброєю на Одещині

Нагадаємо, що поліцейські Одещини викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі місцевий мешканець неодноразово збував вибухонебезпечні припаси. Його затримали "на гарячому", тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.