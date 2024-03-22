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В Одесской области задержали торговца оружием — подробности

22 марта 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области задержали торговца оружием — подробности
Полицейские задержали жителя Белгорода-Днестровска. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полиция разоблачила мужчину, который решил сбыть гранату в центре Белгород-Днестровского. Злоумышленника задержали "на горячем", пока ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В центре Белгород-Днестровского мужчина продал гранату и запал к ней. За "товар" от клиента он получил три тысячи гривен. Делок был задержан правоохранителями "на горячем", боеприпас и деньги у него изъяли.

Полицейские
Деньги, которые злоумышленник получил за товар. Фото: Нацполиция

Что нашли во время обысков

Полицейские провели обыск в помещении злоумышленника, во время которого изъяли еще один корпус ручной осколочной гранаты и два запалы к ней. Кроме того, также были обнаружены двенадцать патронов разного калибра, пять гильз, дымовая граната и три гранатометных выстрела — часть современной артиллерийской амуниции.

Полицейские
Удалены боеприпасы. Фото: нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Это правонарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УК Украины и наказывается лишением свободы сроком до семи лет.

Сделки с оружием в Одесской области

Напомним, что полицейские Одесчины разоблачили двух мужчин в незаконных сделках с боеприпасами. Пока обоих задержали, им грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе местный житель неоднократно сбывал взрывоопасные припасы. Его задержали "на горячем", теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.

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