В Одесской области задержали торговца оружием — подробности
Полиция разоблачила мужчину, который решил сбыть гранату в центре Белгород-Днестровского. Злоумышленника задержали "на горячем", пока ему грозит лишение свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
В центре Белгород-Днестровского мужчина продал гранату и запал к ней. За "товар" от клиента он получил три тысячи гривен. Делок был задержан правоохранителями "на горячем", боеприпас и деньги у него изъяли.
Что нашли во время обысков
Полицейские провели обыск в помещении злоумышленника, во время которого изъяли еще один корпус ручной осколочной гранаты и два запалы к ней. Кроме того, также были обнаружены двенадцать патронов разного калибра, пять гильз, дымовая граната и три гранатометных выстрела — часть современной артиллерийской амуниции.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Это правонарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УК Украины и наказывается лишением свободы сроком до семи лет.
Сделки с оружием в Одесской области
Напомним, что полицейские Одесчины разоблачили двух мужчин в незаконных сделках с боеприпасами. Пока обоих задержали, им грозит лишение свободы.
Также мы сообщали, что в Одессе местный житель неоднократно сбывал взрывоопасные припасы. Его задержали "на горячем", теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.
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