Присвоил средства почтового отделения — в Одесской области задержали вора

Человек у наручника. Фото: иллюстративный. Фото: Нацполиция

В Белгороде-Днестровске Одесской области полицейские задержали оператора почты. Мужчина обокрал отделение более чем на 60 тысяч гривен. Ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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По информации правоохранителей, оператор одного из почтовых отделений получая от клиентов деньги за оплату услуг по доставке товаров, не клал их в кассу, а оставлял себе. Таким образом, за две недели мужчина присвоил средства организации на общую сумму более 62 тысяч гривен. Злоумышленник потратил деньги на собственные нужды.

Какое наказание

Пока фигуранту сообщили о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Также, учитывая важность дела и условия военного положения, ему может быть наложен домашний арест на время следствия.

Напомним, в Приморском районе города мужчина выстрелил в воздух из пистолета в ходе конфликта с другим одесситом. Стрелка задержали правоохранители, пока ему грозит лишение свободы.

Также мы писали, что полиция разоблачила мужчину, решившего сбыть гранату в центре Белгород-Днестровского. Злоумышленника задержали "на горячем", пока ему грозит лишение свободы.

Добавим, полицейские Одессы задержали двух мужчин, обвиняемых в разбойном нападении. Обоим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.