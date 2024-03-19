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В Одесі викрили підрядника, який збагатився на ремонті будинку

19 березня 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі викрили підрядника, який збагатився на ремонті будинку
Затриманий чоловік. Фото ілюстративне. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі викрили колишнього директора підрядної компанії у заволодінні бюджетними коштами. Чоловік на ремонті парадної збагатився на пів сотні тисяч гривень. Йому загрожує строк у в’язниці.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області

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Деталі схеми

За даними слідства, підозрюваний уклав договір із замовником на ремонт парадної в центрі Одеси за 200 тисяч, але не виконав всі свої зобов'язання. Замість цього, він підписав акти прийому виконаних робіт і зазначив у них недостовірну інформацію про завершені роботи. Отримавши всю обумовлену в договорі суму, маже 55 тисяч гривень за роботи, які не були виконані, підрядник привласнив собі.

Яке покарання

Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі до п'яти років. Слідство продовжується.

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Нагадаємо, в Одесі чоловік обіцяв людям, що вони начебто отримають житло від держави, а він може прискорити цей процес. Таким чином, зловмисник ошукав понад 30 людей, за що йому загрожує ув'язнення.

Також ми писали, що троє жителів Одеси вирішили нажитися коштами, які мали піти на закупівлю палива для українських військових. Злочинцями виявились двоє службовців  Одеського квартирно-експлуатаційного управління та приватний підприємець.

Додамо, Аналітики БЕБ виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт адміністративної будівлі. Посадовці планували витратити на ремонт архіву близько 17 мільйонів гривень з бюджету Одеси.

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