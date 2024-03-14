Обіцяв людям житло, а сам потрапить за ґрати — в Одесі викрили шахрая

Одесит, який ошукав людей. Фото: Нацполіція

В Одесі чоловік обіцяв людям, що вони начебто отримають житло від держави, а він може прискорити цей процес. Таким чином, зловмисник ошукав більше 30 людей, за що йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Одеської області.

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Подробиці схеми

Одесит обіцяв співмістянам посприяти у прискоренні виділення безкоштовного соціального житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. Окрім цього, чоловік обіцяв навіть отримання грошової допомоги від держави на облаштування нових квартир. За свої послуги він просив від двох до шести тисяч доларів.

Проте як тільки громадяни надавали йому гроші, то одесит просто переставав виходити на зв'язок. Таким чином шахрай ввів в оману 32 людини, з яких отримав загалом 3,6 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві та заволодінні чужим майном згідно ст. 190 ККУ. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Випадки шахрайства на Одещині

Нагадаємо, що двоє зловмисників на Одещині торгували в інтернеті неіснуючими товарами для військових. Таким чином, вони привласнили близько 40 тисяч гривень.

Також ми писали, що поліцейські затримали одесита, який здобував доступ до рахунків людей, заманюючи їх на сайт-двійник державної установи. Чоловік ошукав людей майже на 16 тисяч гривень.