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Продавали в мережі дрони на потреби ЗСУ — на Одещині викрили аферистів

7 березня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Продавали в мережі дрони на потреби ЗСУ — на Одещині викрили аферистів
Поліцейські затримали зловмисників. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Двоє зловмисників торгували в інтернеті неіснуючими товарами для військових. Таким чином, вони привласнили близько 40 тисяч гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

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Деталі шахрайської схеми

Двоє жителів Одеської області діяли у співпраці та привласнювали кошти громадян під приводом продажу квадрокоптерів та пригону автівок з-за кордону на потреби захисників України. Оголошення про свої послуги вони розміщували в інтернеті. Один із них шукав людей, які надавали шахраям доступ до своїх банківських карток і рахунків. Ці картки чоловік продавав своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті 200 доларів. 
 

Поліцейські Одещини затримали аферистів, які
Вилучене майно. Фото: Нацполіція

Другий зловмисник надавав потерпілим реквізити придбаних карток, аби люди внесли передплату за фейкові послуги. Усі отримані гроші чоловіки виводили на криптогаманці, а згодом — на банківські рахунки. В ході обшуків поліцейські вилучили у шахраїв компʼютерну техніку, смартфони, банківські та сім-картки, а також майже 40 тисяч гривень.

Що загрожує шахраям

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), а одному з них — ще за ч. 2 ст. 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 19 мільйонів гривень. Першому зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі, а другому — до восьми років.

Шахрайство на Одещині

Нагадаємо, що поліцейські викрили одесита, який здобував доступ до рахунків людей, заманюючи їх на сайт-двійник державної установи. Чоловік ошукав людей майже на 16 тисяч гривень. 

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали групу злочинців, які займалися експлуатацією людей. Шахраї змушували своїх жертв жебракувати на вулиці та відбирали усі гроші.

Одеса
ЗСУ
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Одеська область
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Кримінал
Новини Одеси
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