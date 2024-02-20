Крав особисті дані та гроші — в Одесі викрили шахрая

Обшуки в помешканні шахрая. Фото: Національна поліція

Одесит здобував доступ до рахунків людей, заманюючи їх на сайт-двійник державної установи. Чоловік ошукав людей майже на 16 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі справи

Підозрюваний розробив фішинговий сайт, що імітував ресурс Державної допомоги в рамках програми "єПідтримка". Він поширював посилання на цей сайт через соціальні мережі. Коли жертва вводила на сайт реквізити карток, то злодій крав особисті дані та кошти громадян, які намагалися отримати допомогу.

За попередніми даними, вже встановлено чотирьох постраждалих громадян, загальна кількість може сягати близько 100 осіб.

Яке покарання загрожує

Шахраю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали групу злочинців, які займалися експлуатацією людей. Шахраї змушували своїх жертв жебракувати на вулиці та відбирали усі гроші.

Також ми писали, що жителю Березівського району Одеської області повідомили про підозру у шахрайстві. Чоловік ошукав людей телефоном, представляючись співробітником банку.