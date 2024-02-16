В Одесі викрили злочинців, які змушували безпритульних жебракувати

Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали групу злочинців, які займалися експлуатацією людей. Шахраї змушували своїх жертв жебракувати на вулиці та відбирали усі гроші.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Деталі злочинної діяльності

Зловмисники підшукували на вулицях міста громадян без постійного місця проживання та вербували їх для жебракування. Вони утримували людей в підвалі орендованого будинку, консультували щодо "роботи" та забороняли самим покидати приміщення. При спробі втекти, до них застосовували психологічний тиск та фізичну силу.

Від самого ранку завербованих громадян на автомобілі відвозили у місця скупчення людей, саджали в інвалідні візки, і до вечора вони "працювали". Таким чином кожному вдавалося "заробити" до 1 тисячі гривень на день.

Яке покарання загрожує

Наразі відомо про девʼятьох потерпілих, а правопорушників затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Хаджибейському районі Одеси до правоохоронців надійшло повідомлення про утримання заручників у квартирі. Місцевий мешканець, який, ймовірно, був у стані наркотичного спʼяніння, взяв у заручники свою родину. Однак вимог ніяких не висунув.

Також ми писали, що поліція Одеси отримала виклик від занепокоєних сусідів стосовно криків про допомогу, які лунали з однієї з квартир у будинку на вулиці Радісній. Патрульні одразу прибули на місце події й побачили, що чоловік тримає у заручниках власну матір.