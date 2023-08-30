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На Одещині затримали чоловіка, який тримав у заручниках дружину з дитиною

30 серпня 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області поліція звільнила заручників
Поліція звільнила заручників. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Поліцейські у місті Чорноморськ, що на Одещині, затримали чоловіка, який утримував у квартирі за заручників жінку з дитиною. Дружина довгий час просила про допомогу перехожих.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, сьогодні близько 12:00 до правоохоронців надійшло повідомлення, що в одній із квартир міста на четвертому поверсі жінка просить про допомогу.

Деталі інциденту 

В помешканні перебував 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою. Чоловік випустив тещу раніше, а жінку з дитиною утримував, погрожуючи нанести тілесних ушкоджень. Сусіди також повідомляли про постріли. 

Наразі усіх заручників звільнено, а чоловік перебуває під вартою. Усі подробиці наразі невідомі. 

Інші сімейні сутички на Одещині

Нагадаємо, на початку серпня ми писали, що поліція Одеси отримала виклик від занепокоєних сусідів стосовно криків про допомогу, які лунали з однієї з квартир у будинку на вулиці Радісній. Патрульні одразу прибули на місце події й побачили, що чоловік тримає у заручниках власну матір. 

Додамо, в Одесі затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження синові. Під час сварки батько накинувся на молодика із ножем та вдарив декілька разів.

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