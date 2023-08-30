В Одесской области полиция освободила заложников

Полиция освободила заложников. Фото: Нацполиция

Полицейские в городе Черноморск Одесской области задержали мужчину, который удерживал в квартире в качестве заложников женщину с ребенком. Жена долго просила о помощи прохожих.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, сегодня около 12:00 в милицию поступило сообщение, что в одной из квартир города на четвертом этаже женщина просит о помощи.

Детали инцидента

В доме находился 29-летний местный житель со своей женой и маленькой дочерью. Муж выпустил тещу раньше, а женщину с ребенком удерживал, угрожая нанести телесные повреждения. Соседи также сообщали о выстрелах.

Сейчас все заложники освобождены, а мужчина находится под стражей. Все подробности пока неизвестны.

Другие семейные стычки в Одесской области

Напомним, в начале августа мы писали, что полиция Одессы получила вызов от обеспокоенных соседей по поводу криков о помощи, которые раздавались из одной из квартир в доме на улице Радостной. Патрульные сразу прибыли на место происшествия и увидели, что мужчина держит в заложниках мать.

Добавим, в Одессе задержали мужчину, который нанес тяжелые телесные повреждения сыну. Во время ссоры отец набросился на молодого человека с ножом и ударил несколько раз.