На Одещині чоловік постане перед судом за домашнє насильство

Домашнє насильство. Фото: google

У Березівському районі поліція виявила систематичне домашнє насильство над 25-річною співмешканкою з боку її 30-річного чоловіка. Поліцейські зазначають, що чоловік перебував у стані сп'яніння під час кожного знущання з жінки.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За даними правоохоронців, попри попередні заходи щодо профілактики та адміністративні санкції, звертання до суду та призначення громадських робіт та штрафів, чоловік не зупиняв свої домашні напади. Після чергового звернення жінки до поліції правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Тепер 30-річному чоловіку повідомлено про підозру. Згідно із статтею 126-1 Кримінального кодексу України йому може загрожувати від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин громадських робіт, арешт до шести місяців, обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на строк до двох років.

Де отримати допомогу

В Одесі протягом останніх років успішно функціонують служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі:

Центр допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в Приморському районі: тел. (048) 705-54-12 (13);

Центр допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у Суворовському районі: тел. (048) 763-04-40;

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги: тел. (048) 793-46-01, 02, 03, 05; екстрено-кризова мобільна бригада: тел. (048) 793-46-04;

Центр по роботі з кривдниками: тел. (048) 84-92-65;

Муніципальна гаряча лінія з метою повідомлення про випадки домашнього насильства: тел. (048) 73-73-103.

Комплексна медична допомога жінкам, постраждалим від домашнього, гендерно зумовленого та сексуального насильства:

Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу:

КНП "Пологовий будинок № 7"(вул. Космонавтів 11/13, приймальне відділення — (048) 766 85 05).

Інтегровані центри комплексної підтримки осіб, які постраждали внаслідок війни та від гендерно зумовленого насильства:

КУ "Міська поліклініка №20" (вул. Левітана 62, 1 пов., пн – пт з 09.00 до 16.00, тел. (050) 577 74 01; (050) 577 74 27; (050) 577 73 85);

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" (вул. Добровольського, 159, тел. (050) 577 73 12).

Нагадаємо, Овідіопольський районний суд Одещини виніс вирок у справі чоловіка, який саджав маленьку дитину на ланцюг та бив хлопчика обухом сокири по голові. За такі дії чоловік відбувся строком покарання.