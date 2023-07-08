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На Одещині опікун посадив дитину на ланцюг та бив: що вирішив суд

8 липня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині опікун посадив дитину на ланцюг та бив: що вирішив суд
Ілюстративне зображення дитини. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Овідіопольський районний суд Одещини виніс вирок у справі чоловіка, який саджав маленьку дитину на ланцюг та бив хлопчика обухом сокири по голові. За такі дії чоловік відбувся строком покарання. 

Про це стало відомо із вироку суду.

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Подробиці знущання з дитини

Подія сталася вночі 5 серпня 2022 року у квартирі обвинуваченого в селі Лібенталь Одеського району. За даними суду, чоловік прикріпив хлопчика до шиї металевим цепком, закріпивши його у виді нашийника. Суд констатував, що опікун вчинив цей жахливий вчинок у результаті конфлікту з дитиною, яка "не слухалася побутових правил".

"Діючи проти власної волі неповнолітнього потерпілого, закріпив йому на шию один кінець металевого цепка, зафіксувавши його у виді нашийника, а другий кінець приєднав до шафи, обмеживши тим самим свободу пересування потерпілого, внаслідок сварки з яким, з метою заподіяння йому тілесних ушкоджень, обухом сокири, наніс неповнолітньому потерпілому удар в область його голови", — йдеться у вироці суду. 

Що вирішив суд

Суд визнав його винним у скоєнні злочину (за ч. 2 ст. 146 ККУ) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років з іспитовим строком трьох років.

На обвинуваченого покладені на обов`язки:

  • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
  • періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Жорстоке поводження з дітьми

29-річна мати зловживала алкогольними напоями, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері-одиначки. Натомість жінка вирішила змусити працювати свого неповнолітнього сина.

Нагадаємо, у липні 2021 року стало відомо, що батько заморив голодом власного сина. Він вважав, що дитина потребувала "духовного лікування". Вже у 2023 році суд визнав його винним. Деталі в матеріалі.

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