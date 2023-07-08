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В Одесской области опекун посадил ребенка на цепь и избивал: что решил суд

8 июля 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области опекун посадил ребенка на цепь и избивал: что решил суд
Иллюстративный образ ребенка. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Овидиопольский районный суд Одесской области вынес приговор по делу мужчины, который сажал маленького ребенка на цепь и избивал мальчика обухом топора по голове. За такие действия мужчина отделался сроком наказания.

Об этом стало известно из приговора суда.

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Подробности издевательства над ребенком

Событие произошло ночью 5 августа 2022 в квартире обвиняемого в селе Либенталь Одесского района. По данным суда, мужчина прикрепил мальчика к шее металлическим цепком, закрепив его в виде ошейника. Суд констатировал, что опекун совершил этот ужасный поступок в результате конфликта с ребенком, который "не слушался бытовых правил".

"Действуя против собственной воли несовершеннолетнего потерпевшего, закрепил ему на шею один конец металлического цепка, зафиксировав его в виде ошейника, а второй конец присоединил к шкафу, ограничив тем самым свободу передвижения потерпевшего, вследствие ссоры с которым, с целью причинения ему телесных топор, нанес несовершеннолетнему потерпевшему удар в область его головы", — говорится в приговоре суда.

Что решил суд

Суд признал его виновным в совершении преступления (по ч. 2 ст. 146 УКУ) и назначил в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком трех лет.

На обвиняемого возложены на обязанности:

  • не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации;
  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Жестокое обращение с детьми

29-летняя мать злоупотребляла алкогольными напитками, не работала и даже не пыталась получить статус безработной или матери-одиночки. Женщина же решила заставить работать своего несовершеннолетнего сына.

Напомним, в июле 2021 года стало известно, что отец уморил голодом собственного сына. Он считал, что ребенок нуждался в "духовном лечении". Уже в 2023 году суд признал его виновным. Детали в материале .

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