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В Одесі мати змушувала дев’ятирічного сина жебракувати: яке покарання загрожує жінці

5 травня 2023 10:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі мати змушувала дев’ятирічного сина жебракувати: яке покарання загрожує жінці
Поліцейська складає протокол. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

29-річна мати зловживала алкогольними напоями, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері-одиначки. Натомість жінка вирішила змусити працювати сина.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Жебракування на дорозі

Довгий час дитина змушена була кожного дня мити фари на транспортних засобах і випрошувати у водіїв гроші під постійним контролем матері. Гроші, отримані від громадян, вона витрачала на власні потреби, сигарети, алкоголь, продукти та орендування помешкання в Одесі. Хлопчик залишався без їжі, і він змушений був приховувати частину отриманих коштів, щоб забезпечити себе самого.

Неналежне виконання батьківських обов’язків

Це не перший випадок, коли поліція звертає увагу на жінку через неналежне виконання батьківських обов’язків. Жінка вже раніше потрапляла у поле зору правоохоронців, які проводили з нею профілактичні бесіди та складали відносно неї адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Яке покарання чекає на горе-матір

Громадянці висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України. Йдеться про втягнення неповнолітніх у  заняття жебрацтвом,  вчинене щодо малолітньої особи матір’ю. Обвинувальний акт правоохоронці направили до суду. Згідно з чинним законодавством, жінці загрожує покарання позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.

Нагадаємо, у липні 2021 року стало відомо, що батько заморив голодом власного сина. Він вважав, що дитина потребувала "духовного лікування". Вже у 2023 році суд визнав його винним. Деталі в матеріалі.

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