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В Одессе мать заставляла девятилетнего сына попрошайничать: какое наказание грозит женщине

5 мая 2023 10:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе мать заставляла девятилетнего сына попрошайничать: какое наказание грозит женщине
Полицейский составляет протокол. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

29-летняя мать злоупотребляла алкогольными напитками, не работала и даже не пыталась получить статус безработной или матери-одиночки. Женщина же решила заставить работать сына.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Попрошайничество на дороге

Долгое время ребенок вынужден был каждый день мыть фары на транспортных средствах и выпрашивать у водителей деньги под постоянным контролем матери. Деньги, полученные от граждан, она тратила на собственные нужды, сигареты, алкоголь, продукты и аренду жилья в Одессе. Мальчик оставался без еды, и он был вынужден скрывать часть полученных средств, чтобы обеспечить себя самого.

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Это не первый случай, когда полиция обращает внимание на женщину из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Женщина уже раньше попадала в поле зрения правоохранителей, проводивших с ней профилактические беседы и составлявших в отношении нее административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Какое наказание ждет горе-мать

Гражданке предъявили обвинение по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о вовлечении несовершеннолетних в занятие попрошайничеством, совершенное в отношении малолетнего лица матерью. Обвинительный акт правоохранители направили в суд. Согласно действующему законодательству, женщине грозит наказание лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.

Напомним, в июле 2021 года стало известно, что отец уморил голодом собственного сына. Он считал, что ребенок нуждался в "духовном лечении". Уже в 2023 году суд признал его виновным. Детали в материале.

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