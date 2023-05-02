В Одесі засудили батька, який ледь не заморив голодом сина: що вирішив суд

16-річного підлітка в Одесі батько заморив голодом. Фото 2021 рік / od.npu.gov.ua

У липні 2021 році стало відомо, що батько заморив голодом власного сина. Він вважав, що дитина потребувала "духовного лікування". Суд визнав його винним.

Про це Новини.LIVE дізнались з вироку суду.

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"Як наслідок недостатньої кількості та якості харчування наступили тяжкі наслідки для дитини-інваліда, оскільки протягом зазначеного проміжку часу він втратив більш ніж половину маси тіла та був доведений до вкрай тяжкого стану здоров`я. Також зазначений тяжкий розлад здоров`я, внаслідок відсутності достатнього харчування, значно вплинув і на психічний стан неповнолітнього, посилив психічні порушення, які й без того були у дитини до початку харчування лише їжею рослинного походження", — йдеться у вироці суду.

Як батько морив голодом сина — подробиці

В Одесі чоловік заморив голодом свого 16-річного сина. Підлітка шпиталізували у важкому стані, за його життя боролися медики.

За словами батька, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців потребує "духовного лікування", вираженого в харчових обмеженнях. Чоловік звернувся до лікарів лише тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду. Після тривалого лікування у двох лікарнях його було виписано додому.

Яке покарання чекає на батька

Батько визнав свою провину та покаявся у поганому годуванні свого рідного сина. Згідно зі статтею 166 Кримінального кодексу України, суд встановив обмеження волі на два роки з випробувальним строком на один рік.

Повідомляється, що матір потерпілого хлопчика також перебуває під слідством у зв'язку з цими подіями. Правоохоронні органи виділили її матеріали в окреме провадження.

Нагадаємо, в Одесі провели унікальну операцію новонародженим. Хірурги прооперували двох немовлят з вадами серця. Деталі в матеріалі.