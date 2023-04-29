В Одесі зробили операцію малюкам з вадами серця

Малеча оговтується після операції. Фото: Одеська обласна дитяча лікарня

В Одесі провели унікальну операцію новонародженим. Хірурги прооперували двох немовлят з вадами серця.

Про це повідомили в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.

Читайте також:

За інформацією лікарів, одна дитина народилася з вагою один кілограм. Обох дітей оперували у реанімаційному відділенні.

"У першої дитинки була закрита відкрита артеріальна протока, а у другої — виконана рентгеноендоваскулярна дилатація коарктації аорти. Ми дуже пишаємося нашими кардіохірургами, які оперують не тільки у своїй операційній, але й безпосередньо у відділенні реанімації новонароджених", — зазначили медики.

Медики зазначають, що такі операції необхідні. Це особливо важливо у випадку з недоношеним новонародженим з низькою вагою.

Малюки добре перенести операцію, зараз вони відновлюються та набирають вагу.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планова ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.