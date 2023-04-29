Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі зробили операцію малюкам з вадами серця: деталі arrow

В Одесі зробили операцію малюкам з вадами серця: деталі

29 квітня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі зробили операцію малюкам з вадами серця
Малеча оговтується після операції. Фото: Одеська обласна дитяча лікарня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі провели унікальну операцію новонародженим. Хірурги прооперували двох немовлят з вадами серця.

Про це  повідомили в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.

Читайте також:

За інформацією лікарів, одна дитина народилася з вагою один кілограм. Обох дітей оперували у реанімаційному відділенні. 

"У першої дитинки була закрита відкрита артеріальна протока, а у другої — виконана рентгеноендоваскулярна дилатація коарктації аорти. Ми дуже пишаємося нашими кардіохірургами, які оперують не тільки у своїй операційній, але й безпосередньо у відділенні реанімації новонароджених", — зазначили медики.

Медики зазначають, що такі операції необхідні. Це особливо важливо у випадку з недоношеним новонародженим з низькою вагою.

Малюки добре перенести операцію, зараз вони відновлюються та набирають вагу.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя 

  • Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження; 
  • щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини; 
  • у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В; 
  • у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В; 
  • у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 
  • у 18 місяців роблять першу планова ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 
  • у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 
  • надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця. 

Нагадаємо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB