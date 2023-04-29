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В Одессе сделали операцию малышам с пороками сердца: детали

29 апреля 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе сделали операцию малышам с пороками сердца
Малыш приходит в себя после операции. Фото: Одесская областная детская больница
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе провели уникальную операцию новорожденным. Хирурги прооперировали двух младенцев с пороками сердца.

Об этом сообщили в Одесской областной детской клинической больнице.

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По информации врачей, один ребенок родился с весом в один килограмм. Оба ребенка оперировали в реанимационном отделении.

"У первого ребенка был закрыт открытый артериальный проток, а у второго — выполнена рентгеноэндоваскулярная дилатация коарктации аорты. Мы очень гордимся нашими кардиохирургами, которые оперируют не только в своей операционной, но и непосредственно в отделении реанимации новорожденных", — отметили медики.

Медики отмечают, что подобные операции необходимы. Это особенно важно в случае с недоношенным новорожденным с низким весом.

Малыши хорошо перенести операцию, сейчас они восстанавливаются и набирают вес.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
  • во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.

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