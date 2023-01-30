Хто святкує іменини в лютому

В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
Минулого тижня в Одесі народився 113 маленьких українців, зокрема й одна пара близнюків. Населення міста поповнили 61 хлопчик та 52 дівчинки.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, забезпечені електроенергією, водою та теплом. Медперсонал знаходиться на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.
Хто святкує іменини цього тижня
Вважається, що якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.
- 30 січня: Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна.
- 31 січня: Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.
- 1 лютого: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.
- 2 лютого:Інна, Павло, Семен.
- 3 лютого: Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим.
- 4 лютого: Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій.
- 5 лютого: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір.
Зазначимо, що усіх новонароджених держава забезпечує пакунками малюка. У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам: одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни. Цього року в Одесі бебі-бокс отримали 1 440 сімей, а 4 668 родин віддали перевагу грошам.
Додамо, якщо в пологовому будинку батьки не отримали "пакунок малюка" через відсутність у день виписки, то не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини можуть отримати його за місцем проживання або перебування дитини. У разі неотримання допомоги, заява подається не пізніше ніж через 30 днів від дня народження.