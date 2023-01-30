Хто святкує іменини в лютому

Хлопчиків минулого тижня народилося більше

Минулого тижня в Одесі народився 113 маленьких українців, зокрема й одна пара близнюків. Населення міста поповнили 61 хлопчик та 52 дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, забезпечені електроенергією, водою та теплом. Медперсонал знаходиться на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.

Хто святкує іменини цього тижня

Вважається, що якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.

30 січня: Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна.

31 січня: Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.

1 лютого: Антон, Макар, Микола, Петро, ​​Федір.

2 лютого:Інна, Павло, Семен.

3 лютого: Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим.

4 лютого: Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, ​​Тимофій.

5 лютого: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір.

Зазначимо, що усіх новонароджених держава забезпечує пакунками малюка. У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам: одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни. Цього року в Одесі бебі-бокс отримали 1 440 сімей, а 4 668 родин віддали перевагу грошам.

Додамо, якщо в пологовому будинку батьки не отримали "пакунок малюка" через відсутність у день виписки, то не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини можуть отримати його за місцем проживання або перебування дитини. У разі неотримання допомоги, заява подається не пізніше ніж через 30 днів від дня народження.