Кто празднует именины в феврале

В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
На прошлой неделе в Одессе родилось 113 маленьких украинцев, в том числе одна пара близнецов. Население города пополнили 61 мальчик и 52 девочки.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"Все городские роддомы работают в полном объеме, обеспечены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.
Кто празднует именины на этой неделе
Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.
- 30 января: Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.
- 31 января: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.
- 1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.
- 2 февраля: Инна, Павел, Семен.
- 3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.
- 4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.
- 5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор.
Всех новорожденных государство обеспечивает пакетами малыша. В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. В этом году в Одессе бэби-бокс получили 1 440 семей, а 4 668 семей предпочли деньги.
Добавим, если в роддоме родители не получили "упаковку малыша" из-за отсутствия в день выписки, то не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка могут получить его по месту жительства или пребывания ребенка. В случае неполучения помощи заявление подается не позднее чем через 30 дней со дня рождения.