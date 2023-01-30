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В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

30 января 2023 22:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кто празднует именины в феврале
Мальчиков на прошлой неделе родилось больше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На прошлой неделе в Одессе родилось 113 маленьких украинцев, в том числе одна пара близнецов. Население города пополнили 61 мальчик и 52 девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Все городские роддомы работают в полном объеме, обеспечены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.

  • 30 января: Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.
  • 31 января: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.
  • 1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.
  • 2 февраля: Инна, Павел, Семен.
  • 3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.
  • 4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.
  • 5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор.

Всех новорожденных государство обеспечивает пакетами малыша. В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. В этом году в Одессе бэби-бокс получили 1 440 семей, а 4 668 семей предпочли деньги.

Добавим, если в роддоме родители не получили "упаковку малыша" из-за отсутствия в день выписки, то не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка могут получить его по месту жительства или пребывания ребенка. В случае неполучения помощи заявление подается не позднее чем через 30 дней со дня рождения.

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