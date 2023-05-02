В Одессе осудили отца, который едва не уморил голодом сына: что решил суд

16-летнего подростка в Одессе отец уморил голодом. Фото 2021 год / od.npu.gov.ua

В июле 2021 года стало известно, что отец уморил голодом собственного сына. Он считал, что ребенок нуждался в "духовном лечении". Суд признал его виновным.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора суда.

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"Как следствие недостаточного количества и качества питания наступили тяжелые последствия для ребенка-инвалида, поскольку в течение указанного промежутка времени он потерял более половины массы тела и был доведен до крайне тяжелого состояния здоровья. , оказал значительное влияние и на психическое состояние несовершеннолетнего, усилил психические нарушения, которые и без того были у ребенка до начала питания только пищей растительного происхождения", — говорится в приговоре суда.

Как отец морил голодом сына.

В Одессе мужчина уморил голодом своего 16-летнего сына. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь боролись медики.

По словам отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов нуждается в "духовном лечении", выраженном в пищевых ограничениях. Муж обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду. После длительного лечения в двух больницах он был выписан домой.

Какое наказание ждет отца

Отец признал свою вину и раскаялся в плохом кормлении своего родного сына. Согласно статье 166 Уголовного кодекса Украины суд установил ограничение свободы на два года с испытательным сроком на один год.

Сообщается, что мать потерпевшего мальчика также находятся под следствием в связи с этими событиями. Правоохранительные органы выделили ее материалы в отдельное производство.

Напомним, в Одессе была проведена уникальная операция новорожденным. Хирурги прооперировали двух младенцев с пороками сердца. Детали в материале.