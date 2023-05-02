Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе осудили отца, который едва не уморил голодом сына: что решил суд arrow

В Одессе осудили отца, который едва не уморил голодом сына: что решил суд

2 мая 2023 15:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе осудили отца, который едва не уморил голодом сына: что решил суд
16-летнего подростка в Одессе отец уморил голодом. Фото 2021 год / od.npu.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В июле 2021 года стало известно, что отец уморил голодом собственного сына. Он считал, что ребенок нуждался в "духовном лечении". Суд признал его виновным.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора суда.

Читайте также:

"Как следствие недостаточного количества и качества питания наступили тяжелые последствия для ребенка-инвалида, поскольку в течение указанного промежутка времени он потерял более половины массы тела и был доведен до крайне тяжелого состояния здоровья. , оказал значительное влияние и на психическое состояние несовершеннолетнего, усилил психические нарушения, которые и без того были у ребенка до начала питания только пищей растительного происхождения", — говорится в приговоре суда.

Как отец морил голодом сына.

В Одессе мужчина уморил голодом своего 16-летнего сына. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь боролись медики.

По словам отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов нуждается в "духовном лечении", выраженном в пищевых ограничениях. Муж обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду. После длительного лечения в двух больницах он был выписан домой.

Какое наказание ждет отца

Отец признал свою вину и раскаялся в плохом кормлении своего родного сына. Согласно статье 166 Уголовного кодекса Украины суд установил ограничение свободы на два года с испытательным сроком на один год.

Сообщается, что мать потерпевшего мальчика также находятся под следствием в связи с этими событиями. Правоохранительные органы выделили ее материалы в отдельное производство.

Напомним, в Одессе была проведена уникальная операция новорожденным. Хирурги прооперировали двух младенцев с пороками сердца. Детали в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас