В Одесской области мужчина предстанет перед судом за домашнее насилие

Домашнее насилие. Фото: google

В Березовском районе полиция обнаружила систематическое домашнее насилие над 25-летней сожительницей со стороны ее 30-летнего мужчины. Полицейские отмечают, что мужчина находился в состоянии опьянения во время каждого издевательства над женщиной.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

По данным правоохранителей, несмотря на предыдущие меры по профилактике и административным санкциям, обращению в суд и назначению общественных работ и штрафов, мужчина не останавливал свои домашние нападения. После очередного обращения женщины в полицию, правоохранители начали уголовное производство.

Теперь 30-летнему мужчине сообщили о подозрении. Согласно статье 126-1 Уголовного кодекса Украины, ему может грозить от ста пятидесяти до двухсот сорока часов общественных работ, ареста до шести месяцев, ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы сроком до двух лет.

Где получить помощь

В Одессе в последние годы успешно функционируют службы поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола:

Центр помощи лицам, пострадавшим от домашнего и/или насилия по признаку пола в Приморском районе: тел. (048) 705-54-12 (13);

Центр помощи лицам, пострадавшим от домашнего и/или насилия по признаку пола в Суворовском районе: тел. (048) 763-04-40;

Мобильные бригады социально-психологической помощи: тел. (048) 793-46-01, 02, 03, 05; экстренно-кризисная мобильная бригада - тел. (048) 793-46-04;

Центр по работе с обидчиками: тел. (048) 84-92-65;

Муниципальная горячая линия с целью уведомления о случаях домашнего насилия: тел. (048) 73-73-103.

Комплексная медицинская помощь женщинам, пострадавшим от домашнего, гендерно обусловленного и сексуального насилия:

Гинекологический кабинет безбарьерного доступа:

КНП "Родильный дом № 7" (ул. Космонавтов 11/13, приемное отделение - (048) 766 85 05).

Интегрированные центры комплексной поддержки лиц, пострадавших в результате войны и гендерно обусловленного насилия:

КУ "Городская поликлиника №20" (ул. Левитана 62, 1 эт., пн – пт с 09.00 до 16.00, тел. (050) 577 74 01; (050) 577 74 27; (050) 577 73 8).

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" (ул. Добровольского, 159, тел. (050) 577 73 12).

Напомним, Овидиопольский районный суд Одесской области вынес приговор по делу мужчины, который сажал маленького ребенка на цепь и избивал мальчика обухом топора по голове. За такие действия мужчина отделался сроком наказания.