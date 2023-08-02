Погрожував вбити матір: в Одесі затримали агресивного чоловіка

Чоловічий кулак. Фото: УНІАН

Сьогодні рано вранці, поліція Одеси отримала виклик від занепокоєних сусідів про крики про допомогу, які лунали з однієї з квартир у будинку на вулиці Радісній. Патрульні одразу прибули на місце події й побачили, що чоловік тримає у заручниках сласну матір.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Читайте також:

За вказівкою сусідів, поліцейські здійснили вхід у квартиру і стали свідками, як чоловік тримав викрутку біля шиї своєї матері, погрожуючи їй вбивством. Патрульні Ігор Чабан та Роман Гайдан здійснили низку спроб заспокоїти чоловіка та переконати його відпустити матір. Проте агресивна особа не бажала йти на жодний компроміс.

"Під час розмови чоловіка з патрульними, той втратив пильність на якусь мить. Цього було достатньо для інспекторів — вони вибили з його рук інструмент, відштовхнули від нього жінку на безпечну відстань та затримали кривдника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Березівському районі поліція виявила систематичне домашнє насильство над 25-річною співмешканкою з боку її 30-річного чоловіка. Поліцейські зазначають, що чоловік перебував у стані сп'яніння під час кожного знущання з жінки.

Також ми писали, що Овідіопольський районний суд Одещини виніс вирок у справі чоловіка, який саджав маленьку дитину на ланцюг та бив хлопчика обухом сокири по голові. За такі дії чоловік відбувся строком покарання.