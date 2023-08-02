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Угрожал убить мать: в Одессе задержали агрессивного мужчину

2 августа 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угрожал убить мать: в Одессе задержали агрессивного мужчину
Мужской кулак. Фото: УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ранним утром полиция Одессы получила вызов от обеспокоенных соседей о криках о помощи, которые звучали из одной из квартир в доме на улице Радостной. Патрульные сразу прибыли на место происшествия и увидели, что мужчина держит в заложниках мать.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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По указанию соседей полицейские вошли в квартиру и стали свидетелями, как мужчина держал отвертку у шеи своей матери, угрожая ей убийством. Патрульные Игорь Чабан и Роман Гайдан предприняли ряд попыток успокоить мужчину и убедить его отпустить мать. Однако агрессивное лицо не желало идти ни на один компромисс.

"Во время разговора мужчины с патрульными тот потерял бдительность на мгновение. Этого было достаточно для инспекторов — они выбили из его рук инструмент, оттолкнули от него женщину на безопасное расстояние и задержали обидчика", — говорится в сообщении.

Напомним, в Березовском районе полиция обнаружила систематическое домашнее насилие над 25-летней сожительницей со стороны ее 30-летнего мужчины. Полицейские отмечают, что мужчина находился в состоянии опьянения во время каждого издевательства над женщиной.

Также мы писали, что Овидиопольский районный суд Одесской области вынес приговор по делу мужчины, который сажал маленького ребенка на цепь и избивал мальчика обухом топора по голове. За такие действия мужчина отделался сроком наказания.

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