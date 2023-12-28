В Одесі чоловік взяв у заручники власну родину

Правоохоронці працюють на місці події. Фото: Думська

У Хаджибейському районі Одеси до правоохоронців надійшло повідомлення про утримання заручників у квартирі. Місцевий мешканець, який, ймовірно, був у стані наркотичного спʼяніння та взяв у заручники свою родину. Однак вимог ніяких не висунув.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Деталі інциденту

У пʼятиповерхівці на вулиці Івана та Юрія Лип чоловік взяв у заручники дружину та 13-річного сина. За інформацією сусідів, це військовий, який повернувся з зони бойових дій.

"За деякими даними, нападник — військовий, і він був озброєний", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що мешканців підʼїзду оперативно евакуювали. Наразі жінку з дитиною вдалося звільнити, а чоловіка затримали спецпризначенці.

Крім того, на місці продовжують працювати медики, розкладені ноші. Однак, це лише застереження, медична допомога нікому не потрібна.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження синові. Під час сварки батько накинувся на молодика із ножем та вдарив декілька разів.

Додамо, на початку серпня ми писали, що поліція Одеси отримала виклик від занепокоєних сусідів стосовно криків про допомогу, які лунали з однієї з квартир у будинку на вулиці Радісній. Патрульні одразу прибули на місце події й побачили, що чоловік тримає у заручниках власну матір.