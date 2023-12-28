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В Одессе мужчина взял в заложники свою семью

28 декабря 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе мужчина взял в заложники свою семью
Правоохранители работают на месте происшествия. Фото: Думская
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Хаджибейском районе Одессы правоохранителям поступило сообщение о содержании заложников в квартире. Местный житель, который, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения и взял в заложники свою семью. Однако требований никаких не выдвинул.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Детали инцидента

В пятиэтажке на улице Ивана и Юрия Лип мужчина взял в заложники жену и 13-летнего сына. По информации соседей, это военный, вернувшийся из зоны боевых действий.

"По некоторым данным, нападающий — военный, и он был вооружен", — говорится в сообщении.

Отметим, что жителей подъезда оперативно эвакуировали. Сейчас женщину с ребенком удалось уволить, а мужчину задержали спецназовцы.

Кроме того, на месте продолжают работать медики, разложены носилки. Однако это лишь оговорка, медицинская помощь никому не нужна.

Напомним, в Одессе задержали мужчину, который нанес тяжелые телесные повреждения сыну. Во время ссоры отец набросился на молодого человека с ножом и ударил несколько раз.

Добавим, в начале августа мы писали, что полиция Одессы получила вызов от обеспокоенных соседей по крикам о помощи, которые звучали из одной из квартир в доме по улице Радостной. Патрульные сразу прибыли на место происшествия и увидели, что мужчина держит в заложниках мать.

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