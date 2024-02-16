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В Одессе разоблачили преступников, заставлявших бездомных попрошайничать

16 февраля 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили преступников, заставлявших бездомных попрошайничать
Полиция работает с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали группу преступников, занимавшихся эксплуатацией людей. Мошенники заставляли своих жертв попрошайничать на улице и отбирали все деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Детали преступной деятельности

Злоумышленники подыскивали на улицах города граждан без постоянного места жительства и вербовали их для попрошайничества. Они содержали людей в подвале арендованного дома, консультировали по поводу "работы" и запрещали самим покидать помещение. При попытке сбежать к ним применяли психологическое давление и физическую силу.

С самого утра завербованных граждан на автомобили отвозили в места скопления людей, сажали в инвалидные коляски, и к вечеру они работали. Таким образом, каждому удавалось "заработать" до 1 тысячи гривен в день.

Какое наказание грозит

В настоящее время известно о девяти потерпевших, а правонарушители задержаны и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в конце декабря в Хаджибейском районе Одессы правоохранителям поступило сообщение о содержании заложников в квартире. Местный житель, вероятно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, взял в заложники свою семью. Однако требований никаких не выдвинул.

Также мы писали, что полиция Одессы получила вызов от обеспокоенных соседей по крикам о помощи, которые звучали из одной из квартир в доме по улице Радостной. Патрульные сразу прибыли на место происшествия и увидели, что мужчина держит в заложниках мать.

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