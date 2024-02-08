На Одещині судитимуть телефонного шахрая — подробиці

Телефонний шахрай. Фото: pixabay

Жителю Березівського району Одеської області повідомили про підозру у шахрайстві. Чоловік ошукав людей телефоном, представляючись співробітником банку.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочинної діяльності

Чоловік дзвонив людям та представлявся працівником банку. Шахрай повідомляв, що є загроза несанкціонованого втручання в їхні банківські рахунки та намагання зняти з них гроші. А для того, щоб уберегти кошти, зазначив, що терміново потрібно перерахувати їх зі старого рахунку на новий, щойно відкритий ним. Таким чином злодій привласнив 57 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Справу передано до суду.

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох чоловіків, яких підозрюють у незаконній порубці дерев. Порушники завдали державі збитків майже у 180 тисяч гривень.



Також ми писали, в Одеській області викрили директора підприємства, який займався незаконною вирубкою лісів на території Національного природного парку. Своїми діями чоловік завдав збитків екології на 145 мільйонів гривень.