В Одесской области будут судить телефонного мошенника — подробности

Телефонный мошенник. Фото: pixabay

Житель Березовского района Одесской области сообщил о подозрении в мошенничестве. Мужчина обманул людей по телефону, представляясь сотрудником банка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной деятельности

Человек звонил людям и представлялся работником банка. Мошенник сообщал, что есть угроза несанкционированного вмешательства в их банковские счета и попытка снять с них деньги. А для того, чтобы уберечь средства, отметил, что срочно нужно перечислить их со старого счета на новый, только что открытый им. Таким образом вор присвоил 57 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет заключения. Дело передано в суд.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили четырех мужчин, подозреваемых в незаконной порубке деревьев. Нарушители нанесли государству ущерб почти в 180 тысяч гривен.



Также мы писали, что в Одесской области разоблачили директора предприятия, который занимался незаконной вырубкой лесов на территории Национального природного парка. Своими действиями мужчина нанес ущерб экологии на 145 миллионов гривен.