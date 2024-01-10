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Незаконна вирубка лісів — на Одещині затримали директора підприємства

10 січня 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Незаконна вирубка лісів — на Одещині затримали директора підприємства
Правоохоронці затримали чоловіка. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили директора підприємства, який займався незаконною вирубкою лісів на території Національного природного парку. Своїми діями чоловік завдав збитків екології на 145 мільйонів гривень.  

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

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Деталі схеми

Начальник однієї з філій ДП "Ліси України"  незаконно видавав лісорубні квитки своїм підлеглим, для вирубки дерев під виглядом санітарного оздоровлення лісу.

За цією схемою протягом 2022-2023 років на території понад 200 га природно-заповідного фонду парку було незаконно зрубано більш ніж півтори тисячі дубів, ясенів та акацій.

"За результатами проведених експертиз встановлено, що "діяльність" посадовця завдала шкоди державі на понад 145 млн грн", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання загрожує

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили браконьєрів, які займалися незаконною вирубкою лісових насаджень. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої групи.

Також ми писали, що житель Одеської області сплатить державі майже 70 тисяч штрафу за незаконну порубку лісу. Дерева він зрубав на території "Тузлівських лиманів".

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