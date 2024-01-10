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Незаконная вырубка лесов — на Одесчине задержали директора предприятия

10 января 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Незаконная вырубка лесов — на Одесчине задержали директора предприятия
Правоохранители задержали мужчину. Фото: ГБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили директора предприятия, занимавшегося незаконной вырубкой лесов на территории Национального природного парка. Своими действиями мужчина нанес ущерб экологии на 145 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали схемы

Начальник одного из филиалов ГП "Леса Украины" незаконно выдавал лесорубные билеты своим подчиненным, для вырубки деревьев под видом санитарного оздоровления леса.

По этой схеме в течение 2022-2023 годов на территории более 200 га природно-заповедного фонда парка было незаконно вырублено более полутора тысяч дубов, ясеней и акаций.

"По результатам проведенных экспертиз установлено, что "деятельность" чиновника нанесла ущерб государству более чем на 145 млн грн", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.

Также мы писали, что житель Одесской области уплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную порубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".

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