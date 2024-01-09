Вирубили дубів на два мільйони — на Одещині затримали чорних лісорубів

Правоохоронці затримали лісорубів. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області на лаву підсудних відправили браконьєрів, які займалися незаконною вирубкою лісових насаджень. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої групи.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочинної діяльності

Мешканець Роздільнянського району організував злочинну групу, до складу якої увійшло четверо його земляків, а також посадовець Захарівської ОТГ, еколог та співробітник Павлівського лісництва.

Задля заробітку спільники вирубали значну частину дубів на території лісництва. Затримати їх вдалося "на гарячому" під час чергової вирубки. Своїми діями злочинці завдали понад 2 мільйони гривень збитків державі.

Що знайшли під час обшуків

понад 30 кубометрів дров та інші лісоматеріали,

автомобіль "КАМАЗ",

бензопили, сокири, мобільні телефони, чорнові записи.

Яке покарання загрожує

Усіх учасників схеми затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України. Їм загрожує до 7 років увʼязнення.

Вирубка лісів в Одеській області

Нагадаємо, поліція міста Арциз повідомила про підозру 25-річному місцевому мешканцю, який вчинив незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях. Цей акт правопорушення завдає серйозної шкоди державі та може призвести до трьох років позбавлення волі.

Також ми писали, що житель Одеської області сплатить державі майже 70 тисяч штрафу за незаконну порубку лісу. Дерева він зрубав на території "Тузлівських лиманів".