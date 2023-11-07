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Готувався до опалювального сезону — на Одещині затримали горе-лісоруба

7 листопада 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Готувався до опалювального сезону — на Одещині затримали горе-лісоруба
Чоловіка затримали з вирубаними деревами. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали чоловіка, який займався вирубкою лісу. Таким чином мешканець Балтської ОТГ намагався підготуватися до опалювального сезону. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Чоловік за допомогою бензопили спиляв дев’ять дерев та, розпиляв їх на колоди. Після цього завантажив та хотів відвести додому, щоб бути готовим до настання холодів. За попередніми підрахунками, завдана державі майнова шкода складає близько 40 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру у незаконній порубці дерев у лісах, що заподіяло істотну шкоду за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Наразі йому загрожує до трьох років ув'язнення. 

Вирубка лісів в Одеській області

Нагадаємо, поліція міста Арциз повідомила про підозру 25-річному місцевому мешканцю, який вчинив незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях. Цей акт правопорушення завдає серйозної шкоди державі та може призвести до трьох років позбавлення волі.

Також ми писали, що житель Одеської області сплатить державі майже 70 тисяч штрафу за незаконну порубку лісу. Дерева він зрубав на території "Тузловських лиманів".

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