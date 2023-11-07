Готовился к отопительному сезону — на Одесчине задержали горе-лесоруба

Мужчину задержали с вырубленными деревьями. Фото: Нацполиция

В Одессе задержан мужчина, который занимался вырубкой леса. Таким образом, житель Балтской ОТГ пытался подготовиться к отопительному сезону.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Человек с помощью бензопилы спилил девять деревьев и распилил их на бревна. После этого загрузил и хотел отвести домой, чтобы быть готовым к наступлению холодов. По предварительным подсчетам, причиненный государству имущественный ущерб составляет около 40 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в незаконной порубке деревьев в лесах, что причинило существенный ущерб по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины. Пока ему грозит до трех лет заключения.

Вырубка лесов в Одесской области

Напомним, полиция города Арциз сообщила о подозрении 25-летнему местному жителю, совершившему незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях. Этот акт правонарушения наносит серьезный ущерб государству и может привести к трем годам лишения свободы.

Также мы писали, что житель Одесской области уплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную порубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".