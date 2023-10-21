На Одещині висадять нові ліси, робота вже ведеться

Підготовка землі до висадки дерев. Фото: Департамент аграрної політики

У Василівській громаді, що в Болградському районі, проводиться підготовка території для висадки лісів. Аграрії кажуть, що лісосмуги та лісонасадження мають велике значення для клімату та біорізноманіття нашого регіону.

Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин в Одеській області.

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Підготовка землі до висадки дерев. Фото: Департамент аграрної політики

"З кожним роком все більш відчуваються глобальні процеси зміни клімату. Одним з проявів цього процесу є пилові бурі, які є особливо характерними для південних областей України. Причин пилових бур багато, серед них – посухи, підпали трави й лісу та величезні площі орних земель. Деякі розорані поля фактично по пів року залишаються без рослин, коріння не утримує ґрунт від переміщення", — йдеться у повідомленні.

Пилові бурі та вітрова ерозія

Фахівці зазначають, що Україні вітровій ерозії щорічно піддаються понад 6 млн га, а в роки з пиловими бурями – до 20 млн га. Поля, які зазнали вітрової ерозії, стають малородючими. Мережа лісосмуг допомагає знизити швидкість вітру, тим самим запобігаючи видуванню ґрунту з полів.

"Якщо лісосмуги становлять 1,5% площі полів, то це може запобігти втраті до 20,7% посівів озимих культур. При 2,5% лісосмуг на полях негативний вплив вітрової ерозії практично не спостерігається", — зазначено у повідомленні.

Лісосмуги також мають інші переваги, такі як покращення мікроклімату, збереження родючості ґрунту та затримання снігу. Вони також приваблюють птахів та диких бджіл, які корисні для сільськогосподарських культур.

Вирубка лісів в Одеській області

Нагадаємо, поліція міста Арциз повідомила про підозру 25-річному місцевому мешканцю, який вчинив незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях. Цей акт правопорушення завдає серйозної шкоди державі та може призвести до трьох років позбавлення волі.

Також ми писали, що житель Одеської області сплатить державі майже 70 тисяч штрафу за незаконну порубку лісу. Дерева він зрубав на території "Тузловських лиманів".