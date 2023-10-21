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В Одесской области высадят новые леса, работа уже ведется

21 октября 2023 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области высадят новые леса, работа уже ведется
Подготовка земли к высадке деревьев. Фото: Департамент аграрной политики
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Васильевской общине Болградского района проводится подготовка территории для высадки лесов. Аграрии говорят, что лесополосы и лесонасаждения имеют большое значение для климата и биоразнообразия нашего региона.

Об этом сообщает Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений в Одесской области.

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Подготовка земли к высадке деревьев. Фото: Департамент аграрной политики

"С каждым годом все более ощущаются глобальные процессы изменения климата. Одним из проявлений этого процесса являются пылевые бури, которые особенно характерны для южных областей Украины. Причин пылевых бурь много, среди них – засухи, поджоги травы и леса и огромные площади пахотных земель. Некоторые распаханные поля фактически по пол года остаются без растений, корни не удерживают почву от перемещения", — говорится в сообщении.

Пыльные бури и ветровая эрозия

Специалисты отмечают, что в Украине ветровой эрозии ежегодно подвергаются более 6 млн га, а в годы с пылевыми бурями – до 20 млн га. Поля, подвергшиеся ветровой эрозии, становятся малоплодородными. Сеть лесополос помогает снизить скорость ветра, тем самым предотвращая выдувание почвы с полей.

"Если лесополосы составляют 1,5% площади полей, то это может предотвратить потерю до 20,7% посевов озимых культур. При 2,5% лесополос на полях негативное влияние ветровой эрозии практически не наблюдается", — говорится в сообщении.

Лесополосы также имеют другие преимущества, такие как улучшение микроклимата, сохранение плодородия почвы и задержание снега. Они также привлекают птиц и диких пчел, полезных для сельскохозяйственных культур.

Вырубка лесов в Одесской области

Напомним, полиция города Арциз сообщила о подозрении 25-летнему местному жителю, совершившему незаконную вырубку деревьев в защитных лесных насаждениях. Этот акт правонарушения наносит серьезный ущерб государству и может привести к трем годам лишения свободы.

Также мы писали, что житель Одесской области уплатит государству почти 70 тысяч грн.  штрафа за незаконную вырубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".

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