На Одещині чоловік нарубав деревини на 68 тисяч гривень: деталі справи

Правоохоронці фіксують порушення. Фото: Національна поліція

Житель Одеської області сплатить державі майже 70 тисяч штрафу за незаконну порубку лісу. Дерева він зрубав на території "Тузловських лиманів".

Про це йдеться на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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У селі Базар’янка Тузлівської територіальної громади засудили чоловіка за незаконну порубку 11 дубів без відповідних дозволів. Про це повідомили правоохоронці після проведення профілактичних заходів та судової експертизи.

Деталі правопорушення

Чоловік, не маючи дозволу на використання лісових ресурсів, спиляв 11 дубів діаметром від 15 до 33 сантиметрів. Дії порушника були виявлені співробітниками водної поліції та оперативно-розшукового відділу морської охорони.

Штраф та відшкодування

Суд затвердив угоду про визнання вини та призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 25 тисяч гривень. За результатами проведеної судової інженерно-технічної експертизи, розмір шкоди, заподіяний державі фігурантом, сягнув понад 35 тисяч гривень. Крім того, чоловіка зобов’язали відшкодувати заподіяні державі збитки та витрати на залучення експертів на суму понад 8 тисяч гривень. Всього порушник повинен заплатити державі 68 тисяч гривень.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) України викрили масштабну незаконну рубку дерев на території Національного природного парку "Куяльницький" в Одеській області. Директор лісгоспу, що входить до складу природного парку, організував схему на території заповідника, порушуючи закон та завдавши значних збитків державі.

