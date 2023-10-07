Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области мужчина нарубил древесины на 68 тысяч гривен: детали дела arrow

В Одесской области мужчина нарубил древесины на 68 тысяч гривен: детали дела

7 октября 2023 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области мужчина нарубил древесины на 68 тысяч гривен: детали дела
Правоохранители фиксируют нарушения. Фото: Национальная полиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Житель Одесской области выплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную вырубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

В селе Базарьянка Тузловской территориальной громады осудили мужчину за незаконную вырубку 11 дубов без соответствующих разрешений. Об этом сообщили правоохранители после проведения профилактических мер и судебной экспертизы.

Детали правонарушения

Человек, не имея разрешения на использование лесных ресурсов, спилил 11 дубов диаметром от 15 до 33 сантиметров. Действия нарушителя были обнаружены сотрудниками водной полиции и оперативно-розыскного отдела морской охраны.

Штраф и возмещение

Суд утвердил соглашение о признании вины и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч гривен. По результатам проведенной судебной инженерно-технической экспертизы, размер ущерба, причиненный государству фигурантом, составил более 35 тысяч гривен. Кроме того, мужчину обязали возместить причиненный государству ущерб и расходы на привлечение экспертов на сумму более 8 тысяч гривен. Всего нарушитель должен заплатить государству 68 тысяч гривен.

Напомним, работники Государственного бюро расследований (ДБР) Украины разоблачили масштабную незаконную рубку деревьев на территории Национального природного парка "Куяльницкий" в Одесской области. Директор лесхоза, входящего в состав природного парка, организовал схему на территории заповедника, чем нарушил закон и нанес значительный ущерб государству.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Как скромный бельгиец. Сколько зарабатывал министр обороны Резников

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз