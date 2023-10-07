В Одесской области мужчина нарубил древесины на 68 тысяч гривен: детали дела

Правоохранители фиксируют нарушения. Фото: Национальная полиция

Житель Одесской области выплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную вырубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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В селе Базарьянка Тузловской территориальной громады осудили мужчину за незаконную вырубку 11 дубов без соответствующих разрешений. Об этом сообщили правоохранители после проведения профилактических мер и судебной экспертизы.

Детали правонарушения

Человек, не имея разрешения на использование лесных ресурсов, спилил 11 дубов диаметром от 15 до 33 сантиметров. Действия нарушителя были обнаружены сотрудниками водной полиции и оперативно-розыскного отдела морской охраны.

Штраф и возмещение

Суд утвердил соглашение о признании вины и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч гривен. По результатам проведенной судебной инженерно-технической экспертизы, размер ущерба, причиненный государству фигурантом, составил более 35 тысяч гривен. Кроме того, мужчину обязали возместить причиненный государству ущерб и расходы на привлечение экспертов на сумму более 8 тысяч гривен. Всего нарушитель должен заплатить государству 68 тысяч гривен.

Напомним, работники Государственного бюро расследований (ДБР) Украины разоблачили масштабную незаконную рубку деревьев на территории Национального природного парка "Куяльницкий" в Одесской области. Директор лесхоза, входящего в состав природного парка, организовал схему на территории заповедника, чем нарушил закон и нанес значительный ущерб государству.