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Знищення нацпарку на Одещині: ДБР викрило схему вирубки дерев

20 вересня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Знищення нацпарку на Одещині: ДБР викрило схему вирубки дерев
Вирубка дерев. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) України викрили масштабну незаконну рубку дерев на території Національного природного парку "Куяльницький" в Одеській області. Директор лісгоспу, що входить до складу природного парку, організував схему на території заповідника, порушуючи закон та завдавши значних збитків державі.

Про це повідомляє ДБР. 

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Знищення нацпарку на Одещині

Національний природний парк "Куяльницький" було створено для збереження унікального природного фонду Куяльницького лиману на початку 2022 року Указом Президента України. Проте, директор лісгоспу розпочав незаконну вирубку дерев на території заповідника під виглядом "оздоровлення" парку.

Посадовець видавав дозволи на рубку, не дотримуючись вимог закону, які передбачають попередню узгоджену з Міністерством екології та природних ресурсів, а також з Одеською обласною адміністрацією. За такою схемою, протягом березня-травня 2023 року, на території природного парку було незаконно зрубано понад півтисячі дубів, ясенів та акацій, завдавши збитків державі на суму понад 80 мільйонів гривень.

Яке покарання чекає на директора лісгоспу

Наразі директору лісового господарства повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

ДБР також проводить дослідження інших епізодів щодо рубок дерев на території природного парку "Куяльницький", збитки від яких сягають 76 мільйонів гривень. Органи влади планують вжити відповідних заходів для відшкодування цих коштів державі. 

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі поліцейські вдруге викрили 47-річного жителя у незаконній порубці дерев. Цей чоловік вже раніше вирубав 11 дубів на території національного природного парку "Тузловські лимани" і був обвинувачений за цим фактом, справа якого наразі розглядається в суді. Нещодавно цей громадянин знову знищив 14 дубів в урочищі біля села Лебедівка Тузлівської територіальної громади.

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