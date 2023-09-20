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Уничтожение нацпарка в Одесской области: ДБР разоблачило схему вырубки деревьев

20 сентября 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уничтожение нацпарка в Одесской области: ДБР разоблачило схему вырубки деревьев
Вырубка деревьев. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) Украины разоблачили масштабную незаконную рубку деревьев на территории Национального природного парка "Куяльницкий" в Одесской области. Директор лесхоза, входящего в состав природного парка, организовал схему на территории заповедника, нарушая закон и нанес значительный ущерб государству.

Об этом сообщает ДБР.

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Национальный природный парк "Куяльницкий" создан для сохранения уникального природного фонда Куяльницкого лимана в начале 2022 года Указом Президента Украины. Однако директор лесхоза приступил к незаконной вырубке деревьев на территории заповедника под видом "оздоровления" парка.

Чиновник выдавал разрешения на рубку, не соблюдая требований закона, предусматривающих предварительную согласованную с Министерством экологии и природных ресурсов, а также с Одесской областной администрацией. По такой схеме, в течение марта-мая 2023 года, на территории природного парка было незаконно срублено более полутысячи дубов, ясеней и акаций, нанеся ущерб государству на сумму более 80 миллионов гривен.

Какое наказание ждет директора лесхоза

В настоящее время директор лесного хозяйства уведомлен о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ДБР также проводит исследования других эпизодов по рубкам деревьев на территории природного парка "Куяльницкий", ущерб от которых достигает 76 миллионов гривен. Органы власти планируют принять соответствующие меры по возмещению этих средств государству.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе полицейские вторично разоблачили 47-летнего жителя в незаконной порубке деревьев. Этот мужчина уже раньше вырубил 11 дубов на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" и был обвинен по этому факту, дело которого рассматривается в суде. Недавно этот гражданин снова уничтожил 14 дубов в урочище возле села Лебедевка Тузловской территориальной громады.

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