Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вырубили дубов на два миллиона — в Одесской области задержали черных лесорубов arrow

Вырубили дубов на два миллиона — в Одесской области задержали черных лесорубов

9 января 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Вырубили дубов на два миллиона — в Одесской области задержали черных лесорубов
Правоохранители задержали лесорубов. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали преступной деятельности

Житель Раздельнянского района организовал преступную группу, в состав которой вошли четверо его земляков, а также должностное лицо Захаровской ОТГ, эколог и сотрудник Павловского лесничества.

Для заработка подельники вырубили значительную часть дубов на территории лесничества. Задержать их удалось "на горячем" во время очередной вырубки. Своими действиями преступники нанесли более 2 миллионов гривен ущербу государству.

Что нашли во время обысков

  • более 30 кубометров дров и другие лесоматериалы,
  • автомобиль "КАМАЗ",
  • бензопилы, топоры, мобильные телефоны, черные записи.

Какое наказание грозит

Все участники схемы были задержаны и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 УК Украины. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Вырубка лесов в Одесской области

Напомним, полиция города Арциз сообщила о подозрении 25-летнему местному жителю, совершившему незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях. Этот акт правонарушения наносит серьезный ущерб государству и может привести к трем годам лишения свободы.

Также мы писали, что житель Одесской области уплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную порубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме