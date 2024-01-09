Вырубили дубов на два миллиона — в Одесской области задержали черных лесорубов
В Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали преступной деятельности
Житель Раздельнянского района организовал преступную группу, в состав которой вошли четверо его земляков, а также должностное лицо Захаровской ОТГ, эколог и сотрудник Павловского лесничества.
Для заработка подельники вырубили значительную часть дубов на территории лесничества. Задержать их удалось "на горячем" во время очередной вырубки. Своими действиями преступники нанесли более 2 миллионов гривен ущербу государству.
Что нашли во время обысков
- более 30 кубометров дров и другие лесоматериалы,
- автомобиль "КАМАЗ",
- бензопилы, топоры, мобильные телефоны, черные записи.
Какое наказание грозит
Все участники схемы были задержаны и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 УК Украины. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
Вырубка лесов в Одесской области
Напомним, полиция города Арциз сообщила о подозрении 25-летнему местному жителю, совершившему незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях. Этот акт правонарушения наносит серьезный ущерб государству и может привести к трем годам лишения свободы.
Также мы писали, что житель Одесской области уплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную порубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".
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