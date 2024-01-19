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Завдали державі 180 тисяч гривень збитків — на Одещині судитимуть лісорубів

19 січня 2024 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Завдали державі 180 тисяч гривень збитків — на Одещині судитимуть лісорубів
Причеп з деревами. Фто: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох чоловіків, яких підозрюють у незаконній порубці дерев. Порушники завдали державі збитків майже у 180 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Що відомо про порушення

Мешканці Болградського району, не маючи спеціального дозволу, на полезахисній смузі неподалік села Виноградівка спиляли 34 дерева —  акації та ясені. Їх  виявили, коли порушники виїжджали з місця злочину. Своїми діями правопорушники завдали державі збитки на суму майже 180 тис. гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одеській області викрили директора підприємства, який займався незаконною вирубкою лісів на території Національного природного парку. Своїми діями чоловік завдав збитків екології на 145 мільйонів гривень.  

Також ми писали, що житель Одеської області сплатить державі майже 70 тисяч штрафу за незаконну порубку лісу. Дерева він зрубав на території "Тузлівських лиманів".

Додамо, в Одеській області на лаву підсудних відправили браконьєрів, які займалися незаконною вирубкою лісових насаджень. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої групи.

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