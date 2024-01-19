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Нанесли государству 180 тысяч гривен ущерба — на Одесчине будут судить лесорубов

19 января 2024 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Нанесли государству 180 тысяч гривен ущерба — на Одесчине будут судить лесорубов
Прицеп с деревьями. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на скамью подсудимых отправили четырех мужчин, подозреваемых в незаконной порубке деревьев. Нарушители нанесли государству ущерб почти в 180 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Что известно о нарушении

Жители Болградского района, не имея специального разрешения, на полезащитной полосе неподалеку от села Виноградовка спилили 34 дерева — акации и ясени. Их обнаружили, когда нарушители уезжали с места преступления. Своими действиями правонарушители нанесли государству ущерб на сумму почти 180 тыс. гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время в суд направлен обвинительный акт по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области разоблачен директор предприятия, занимавшийся незаконной вырубкой лесов на территории Национального природного парка. Своими действиями мужчина нанес ущерб экологии на 145 миллионов гривен.

Также мы писали, что житель Одесской области уплатит государству почти 70 тысяч штрафа за незаконную порубку леса. Деревья он срубил на территории "Тузловских лиманов".

Добавим, в Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.

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