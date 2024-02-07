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На Одещині нарубали дерев на 180 тисяч гривень

7 лютого 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині нарубали дерев на 180 тисяч гривень
Фото: Морська охорона Держприкордонслужби України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Ізмаїльському районі три громадяни України незаконно вирубали лісові насадження. Деревину злочинці одразу вантажили на автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба Морської охорони Держприкордонслужби України.

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Подробиці злочинної діяльності

На острові Кислицький в районі 18 км Кислицького рукава річки Дунай правоохоронці затримали трьох чоловіків. Злочинці здійснювали незаконну порубку дерев та чагарників, використовуючи ланцюгові бензопили.

Яке покарання загрожує

Моряки-прикордонники направили повідомлення до Національної поліції за ознаками порушення ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Порушникам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. 

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чотирьох чоловіків, яких підозрюють у незаконній порубці дерев. Порушники завдали державі збитків майже у 180 тисяч гривень.

Також ми писали, в Одеській області викрили директора підприємства, який займався незаконною вирубкою лісів на території Національного природного парку. Своїми діями чоловік завдав збитків екології на 145 мільйонів гривень.

Одеса
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