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В Одесской области нарубали деревьев на 180 тысяч гривен

7 февраля 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Незаконно вырубили деревья — в Одесской области задержали преступную группировку
Фото: Морская охрана Госпогранслужбы Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Измаильском районе три гражданина Украины незаконно вырубили лесные насаждения. Древесину преступники сразу грузили на автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

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Подробности преступной деятельности

На острове Кислицкий в районе 18 км Кислицкого рукава реки Дунай правоохранители задержали троих мужчин. Преступники совершали незаконную порубку деревьев и кустарников, используя цепные бензопилы.

Какое наказание грозит

Моряки-пограничники направили сообщение в Национальную полицию по признакам нарушения ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили четырех мужчин, подозреваемых в незаконной порубке деревьев. Нарушители нанесли государству ущерб почти в 180 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили директора предприятия, который занимался незаконной вырубкой лесов на территории Национального природного парка. Своими действиями мужчина нанес ущерб экологии на 145 миллионов гривен.

Одесса
Одесская область
лес
вырубка леса
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преступление

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