Незаконно вырубили деревья — в Одесской области задержали преступную группировку

Фото: Морская охрана Госпогранслужбы Украины

В Измаильском районе три гражданина Украины незаконно вырубили лесные насаждения. Древесину преступники сразу грузили на автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

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Подробности преступной деятельности

На острове Кислицкий в районе 18 км Кислицкого рукава реки Дунай правоохранители задержали троих мужчин. Преступники совершали незаконную порубку деревьев и кустарников, используя цепные бензопилы.

Какое наказание грозит

Моряки-пограничники направили сообщение в Национальную полицию по признакам нарушения ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет.



Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили четырех мужчин, подозреваемых в незаконной порубке деревьев. Нарушители нанесли государству ущерб почти в 180 тысяч гривен.



Также мы писали, что в Одесской области разоблачили директора предприятия, который занимался незаконной вырубкой лесов на территории Национального природного парка. Своими действиями мужчина нанес ущерб экологии на 145 миллионов гривен.