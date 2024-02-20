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Воровал личные данные и деньги — в Одессе разоблачили мошенника

20 февраля 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Воровал личные данные и деньги — в Одессе разоблачили мошенника
Обыски в доме мошенника. Фото: Национальная полиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одессит получал доступ к счетам людей, заманивая их на сайт-двойник государственного учреждения. Мужчина обманул людей почти на 16 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Детали дела

Подозреваемый разработал фишинговый сайт, имитирующий ресурс Государственной помощи в рамках программы "єПідтримка". Он распространял ссылку на этот сайт через социальные сети. Когда жертва вводила на сайт реквизиты карт, то преступник воровал личные данные и средства граждан, пытавшихся получить помощь.

По предварительным данным, уже установлены четыре пострадавших граждан, общее количество может достигать около 100 человек.

Какое наказание грозит

Мошеннику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали группу преступников, занимавшихся эксплуатацией людей. Мошенники заставляли своих жертв попрошайничать на улице и отбирали все деньги.

Также мы писали, что жителю Березовского района Одесской области сообщили о подозрении в мошенничестве. Муж обманул людей по телефону, представляясь сотрудником банка.

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Одесская область
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