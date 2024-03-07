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Продавали в сети дроны на нужды ВСУ — в Одесской области разоблачили аферистов

7 марта 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Продавали в сети дроны на нужды ВСУ — в Одесской области разоблачили аферистов
Полицейские задержали злоумышленников. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Два злоумышленника торговали в интернете несуществующими товарами для военных. Таким образом, они присвоили около 40 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Два жителя Одесской области действовали в сотрудничестве и присваивали средства граждан под предлогом продажи квадрокоптеров и пригона автомобилей из-за границы на нужды защитников Украины. Объявление о своих услугах они размещали в Интернете. Один из них искал людей, которые предоставляли мошенникам доступ к своим банковским картам и счетам. Эти карты мужчина продавал своему сообщнику за криптовалюту в эквиваленте 200 долларов.

Полицейские Одесщины задержали аферистов,
Изъятое имущество. Фото: Нацполиция

Второй злоумышленник предоставлял потерпевшим реквизиты приобретенных карточек, чтобы люди внесли предоплату за фейковые услуги. Все полученные деньги мужчины выводили на криптокошельки, а затем на банковские счета. В ходе обысков полицейские изъяли у мошенников компьютерную технику, смартфоны, банковские и сим-карты, а также около 40 тысяч гривен.

Что угрожает мошенникам

Обеим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), а одному из них еще по ч. 2 ст. 209 (Легализация имущества, полученного преступным путем) УКУ. Последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 19 миллионов гривен. Первому злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, а второму — до восьми лет.

Мошенничество в Одесской области

Напомним, что полицейские разоблачили одессита, который получал доступ к счетам людей, заманивая их на сайт-двойник государственного учреждения. Мужчина обманул людей почти на 16 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали группу преступников, занимавшихся эксплуатацией людей. Мошенники заставляли своих жертв попрошайничать на улице и отбирали все деньги.

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